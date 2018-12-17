В прокуратуре Новосибирской области подведены итоги конкурса «Лучший государственный обвинитель». В целях совершенствования профессионального мастерства и раскрытия творческого потенциала государственных обвинителей, распространения положительного опыта и повышения престижа профессии в облпрокуратуре проведён конкурс «Лучший государственный обвинитель» 2018 года, в котором приняли участие 14 государственных обвинителей районных прокуратур.

По результатам первого заочного этапа конкурса в финал вышли пять государственных обвинителей из прокуратур Октябрьского, Краснозерского, Чановского районов, Татарской и Искитимской межрайонных прокуратур.

Мероприятие открыл председатель конкурсной комиссии – заместитель прокурора области Сергей Медведев, который подчеркнул особую значимость гособвинения в условиях расширения юрисдикции суда присяжных.

Оценку профессионального мастерства финалистов проводила конкурсная комиссия в составе начальников отдела кадров А.А. Громыко, уголовно-судебного управления А.Г. Власова, апелляционного отдела И.Ю. Алемасовой, отдела государственных обвинителей И.В. Гусевой, и.о. начальника кассационного отдела Е.П.Хромовой.

Критериями оценки являлись знание ими действующего законодательства, умение применять их на практике при проверке приговоров по конкретным делам, показатели в работе, качество подготовки речи, а также аргументированность и убедительность выступления в судебных прениях по уголовному делу.

Финалисты конкурса продемонстрировали высокий уровень знаний законодательства и судебной практики при выполнении практических заданий, а также выступлении в судебных прениях по «игровому» уголовному делу с участием присяжных заседателей.

По итогам конкурса победителями стали:

1 место – помощник Татарского межрайонного прокурора Ольга Александровна Сочнева.

2 место – помощник прокурора Октябрьского района г. Новосибирска Жанна Борисовна Леонова.

3 место – помощник Искитимского межрайонного прокурора Юлия Николаевна Сидорова.

В прошлом году О.А. Сочнева в данном конкурсе заняла 2-е место.