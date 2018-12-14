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- самые талантливые дети Татарского района собрались на фестивале 'Новые имена'
- в день Конституции молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, вручили паспорта Российской Федерации
- в День Героев Отечества чествовали всех, кто удостоен «золотой звезды», а также орденов Славы и Святого Георгия
- пограничники Татарска готовы подвести итоги работы в 2018 году
- поисковики из Орловской области доставили в Татарск останки старшего лейтенанта Павла Николаевича Лопатина
- лесоводы района уже готовы предложить татарчанам большой выбор новогодних деревьев
- татарские ветераны спорта привезли бронзовые медали с межрайонного турнира
- самые талантливые дети Татарского района собрались на фестивале 'Новые имена'
Источник: ОТС Татарск