Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирск ой области продолжается проведение уголовно-процессуальной проверки по факту предоставления администрацией Чановского района Новосибирск ой области квартиры, находящейся в аварийном состоянии, девушке, относящейся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).





В рамках проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.