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Чановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается проведение уголовно-процессуальной проверки по факту предоставления администрацией Чановского района Новосибирской области квартиры, находящейся в аварийном состоянии, девушке, относящейся к  категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В рамках проведения проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственным за работу в области опеки и попечительства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Источник: СК  

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