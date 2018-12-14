В ночь на 13 декабря бригада «скорой помощи» доставила в Усть-Таркскую центральную районную больницу 18-летнего жителя села Кушаги с ножевым ранением брюшной полости. Сотрудники медучреждения незамедлительно сообщили о случившемся в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел по подозрению в совершении данного преступления установили и задержали ранее не судимую 34-летнюю жительницу этого же села. Как было установлено, она в своем доме распивала спиртное с потерпевшим и в ходе ссоры нанесла ему удар ножом в область живота. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Кроме того, в отношении подозреваемой был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, она была помещена под административный арест.