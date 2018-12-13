В рамках акции «Безопасный лед» сотрудниками пожарно-спасательной части №69 и специалистами отдела гражданской обороны администрации Татарского района был проведен рейд по соблюдению рыбаками мер безопасности при выходе на лед. В нашем районе нет больших озер для ловли рыбы, но протекает река Омь через населенные пункты Кочневка, Казачий Мыс, Красноярка и Чинявино, пользующаяся популярностью у рыбаков.

Зимняя рыбалка – это интересное и азартное занятие. Если руководствоваться рекомендациями и придерживаться ряда правил, то зимняя рыбалка запомнится только с хорошей стороны. Удастся не только наловить рыбки, но и подышать чистым воздухом, зарядившись энергией до следующих выходных.

Часть рыболовов, после окончания летнего сезона рыбной ловли, переключаются на зимний сезон. Несмотря на то, что ловля рыбы со льда имеет свою специфику, она приносит не меньше удовольствия, чем летняя. Единственно, что ловля на льду требует от рыболова некоторых мер безопасности, поскольку возможны весьма плачевные последствия. В данном случае, все связано с толщиной льда. Если не учесть толщину льда, то можно легко провалиться под лед, а затем и утонуть, что случается и весьма нередко. Иногда рыболовы заезжают на лед на автомобилях, после чего приходится вытаскивать и рыболовов, и их автомобили.

Достаточно часто рыболовы не учитывают толщину льда, особенно весной и оказываются на оторванных льдинах. Поэтому, отправляясь на водоем, желательно знать, какая толщина льда на нем в настоящий момент. Это легко определить, если на протяжении нескольких дней на улице стоит морозная погода.





Как правило, лед на наших водоемах начинает появляться поздней осенью. Уже к концу ноября или начала декабря образуется лед, способный выдержать человека. К сожалению, многое зависит от погодных условий, поскольку бывают осени холодные и теплые. Иногда лед в декабре месяце только лишь появляется на водоемах, а бывает, что и к началу ноября лед уже закрывает все водоемы. Поэтому, нужно всегда быть в курсе всех событий, в том числе и температурного режима.

Существуют внешние признаки, по которым легко определить непрочность льда. На лед опасно выходить, если:

Лед по виду рыхлый и пористый, белого цвета.

Если вода вытекает из лунок.

Слышны характерные звуки треска и хлюпанья.

Лед, припорошенный снегом, так же может быть опасным.

Отправляясь на зимнюю рыбалку, следует придерживаться некоторых правил, что сможет уберечь любого рыболова от непредвиденных ситуаций. Вот они:

Перед тем, как стать на лед, следует определиться с его прочностью.

Лучше передвигаться по льду нахоженными тропами: если здесь раньше прошел человек, значит здесь безопасно.

Если следов передвижения человека по водоему не видно, то передвигаться вперед, можно лишь, после проверки прочности льда. Это может быть палка, а еще лучше, если это будет пешня.

В случае обнаружения на льду воды или услышав характерный треск, нужно немедленно вернуться назад.

Не желательно приближаться к участкам, где много рыбаков. Лишний вес может спровоцировать лед к растрескиванию.

Лучше не выезжать на рыбалку при неблагоприятных погодных условиях, таких как туман, дождь или снегопад. Не рекомендуется так же выходить на лед ночью.

Не следует приближаться к полыньям, прорубям и опасным участкам, особенно тем, где наблюдается стремительное течение.

Не следует проверять крепость льда ударом ноги или подпрыгиванием.

Передвигаясь по льду, следует учитывать еще и дополнительный вес. Обычно у рыболовов существенный личный вес, из-за многослойной и теплой одежды, а также дополнительный вес, связанный с рыболовными принадлежностями. Особое внимание следует уделять моментам, когда решено выехать на лед на автомобиле или другом транспорте.

Существуют некоторые рекомендации и для таких случаев, когда лед проваливается и рыболов оказывается в воде. К сожалению, такие случаи не редкость. Чтобы не утонуть, необходимо:

Во-первых, не следует паниковать и сбросить с себя вещи, которые не позволяют выбраться на лед. Нужно держаться на плаву и громко звать на помощь.

Двумя руками следует упереться в край льда, а также снять обувь, если в нее уже набралась вода.

Все действия должны быть направлены на то, чтобы не обломать край льда.

Если водоем не глубокий, то можно попытаться оттолкнуться ногами от дна, чтобы выбраться на лед. Если лед слишком тонкий, то его можно ломать и медленно передвигаться к берегу.

Если глубина значительная, то можно попытаться выбраться на лед следующим способом: навалиться на лед грудью и постараться вытащить на лед сначала одну, а потом и вторую ногу.

При виде тонущего человека следует подать ему палку или бросить веревку, после чего ползком продвигаться к утопающему.

Если под лед провалилась группа рыболовов, то следует выбираться из воды по очереди, помогая друг другу, оставаясь на льду в лежачем положении.

Действия должны быть быстрыми, иначе можно получить переохлаждение, что не менее опасно. Если пострадавшего удалось вытащить на берег, то ему нужно тут же дать чего-нибудь попить и обязательно горячего. После этого, с него желательно снять мокрую одежду и вызвать скорую помощь.

Юлия Филатова, начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Татарскому и Усть-Таркскому районам