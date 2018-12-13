11 декабря в 23.00 в город е Татарске в помещении магазин а по ул. Ленина неустановленный преступник в маске с прорезями для глаз, угрожая продавцу похожим на ружье предметом, завернутым в материю, завладел денежными средствами из кассы в сумме 10 тысяч рублей, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Межрайонного отдела МВД России «Татарский» задержали по подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый местный житель. В момент совершения преступления он находился в нетрезвом состоянии, а предметом, похожим на ружье, оказалась трубка от пылесоса.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Полицейские изъяли у него часть похищенных денежных средств - около 5 тысяч рублей. Проводится расследование.