15 декабря в 11.00 в Татарске на городской площади адресу: ул. Ленина,74Б пройдет предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка. Администрация города приглашает принять участие в торговле крестьянско-фермерские хозяйства, сельских товаропроизводителей, личные подворные хозяйства. Заявки принимаются по тел.: 26-356, 21-906, факс: 20-066, 26-356 или по эл.почте: [email protected]

22 декабря в 9.00 на центральной площади Чанов пройдет предновогодняя универсальная ярмарка. Администрация Чановского района приглашает продавцов и покупателей принять участие в ярмарке. Заявки принимаются по адресу: ул. Советская, 118, каб. №30 или по телефонам: 8 (383 67) 21-151, 21-504.