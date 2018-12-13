Добавить комментарий (1)

Администрация Татарского района информирует жителей о начале проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных. Мероприятия реализуются в рамках программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, чипирование, выпуск», направлены на регулирование численности безнадзорных животных, возвращение их собственникам либо передачу в приемник с последующим размещением в приюте для безнадзорных животных. Данные мероприятия направлены на снижение количества случаев заболеваний бешенством, а также численности безнадзорных животных во всех населённых пунктах Татарского района. Администрация района убедительно просит жителей придерживаться правил выгула домашних животных: выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать их поведение, выгуливать собак без поводка и намордника разрешается только на специальных площадках для выгула. Все собаки в состоянии свободного выгула, обнаруженные вне частных, огороженных территорий, подлежат отлову. Отлов будет производиться с 14 по 16 декабря. Заявку на отлов безнадзорных животных можно подать по телефонам: 20-862, 21-061.