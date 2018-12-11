«Сиротские» дома проверили в Чановском районе Новосибирской области. В доме девушки-сироты обвалилась стена, и местные власти подали на нее в суд. Жительница Чановского района обратилась за помощью к общественникам и в СМИ.

Дело сироты из Чановского района получило широкий общественный резонанс. 19-летней сироте дали квартиру в аварийном доме. При ремонте внутренняя перегородка в комнате частично обвалилась, поэтому ее пришлось полностью разобрать. Об этом девушка сообщила местным властям, а они, в свою очередь, подали на нее в суд с требованием восстановить снесенную стену, сообщает РИА Новости.

Министерством труда и социального развития Новосибирской области была сформирована специальная комиссия для проверки качества жилья, предоставляемого детям-сиротам в регионе. 10 декабря комиссия работала в Чановском районе, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В комиссию вошли специалисты министерства, инспекции государственного строительного надзора, государственной жилищной инспекции и администрации Чановского района. Работа комиссии инициирована после жалоб от детей-сирот, проживающих в Чановском районе, на качество предоставленного жилья. В настоящий момент ситуация находится на контроле областного минтруда и соцразвития, по итогам работы комиссии будут приниматься дальнейшие решения.

Уже озвучено предварительное решение по иску администрации Чановского района к сироте.

– О приезде комиссии я узнала случайно. Органы опеки заявили, что не смогли до меня дозвониться, хотя я была на связи. Представители региональной комиссии сообщили, что ко мне со стороны администрации не должно быть претензий. Они должны быть адресованы прежнему хозяину квартиры, который скрыл истинное состояние квартиры. Но раз дело завели, оно будет постоянно откладываться, пока не завершится спор с прежним хозяином. В последствии эту квартиру должны будут вернуть прежнему хозяину, а мне предложат другую, — привод слова девушки «Гражданский патруль».

Помимо этого, вопросы у членов комиссии вызвала дата ввода дома в эксплуатацию, по словам первых жильцов, они проживают в доме с 1969 года, а по документам его сделали на тридцать лет позже, в 1996 году. В настоящее время началась проверка.

Напомним, дома детей-сирот уже переживали проверку. Прошла она минувшей весной. Проверяли качество жилья, купленного для детей-сирот, после того как жители жаловались на холод, сырость, плесень и трещины по всему строению, притом что дом находится в эксплуатации только четыре года.

Интересно, что двери сироты так и не открыли – трещин по всему строению не показали. А вот мусор и грязь в подъезде, отваливающуюся штукатурку и покореженные двери жильцов не спрячешь. Как и места, где висели батареи и когда-то горели лампочки.