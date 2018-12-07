Добавить комментарий (2)

Собранные следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника железнодорожного вокзала «Татарская». Он признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Как установлено судом и следствием, осужденный, халатно относясь к своим обязанностям, не обеспечил надлежащее содержание железнодорожных путей общего пользования и расположенных на них сооружений и устройств с соблюдением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в техническом состоянии, отвечающем требованиям. Фактически не осматривая состояние платформ перрона вокзала, осужденный вносил в отчетные формы записи об отсутствии каких-либо замечаний. Вместе с тем, в силу неблагоприятных погодных условий, а также вследствие большого количества неубранного снега в ноябре 2017 года на второй островной посадочной платформе ст. Татарская образовался склон в сторону железнодорожных путей, а также наледь по всей площади второй островной посадочной платформы.

17.11.2017 на данном участке платформы произошло травмирование мужчины, который поскользнулся на образовавшейся наледи и упал, ударившись о следовавший мимо грузовой поезд. От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с лишением права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях и организациях, осуществляющих перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на этот же срок. Приговор вступил в законную силу.

Собранные следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника железнодорожного вокзала «Татарская». Он признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Как установлено судом и следствием, осужденный, халатно относясь к своим обязанностям, не обеспечил надлежащее содержание железнодорожных путей общего пользования и расположенных на них сооружений и устройств с соблюдением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в техническом состоянии, отвечающем требованиям. Фактически не осматривая состояние платформ перрона вокзала, осужденный вносил в отчетные формы записи об отсутствии каких-либо замечаний. Вместе с тем, в силу неблагоприятных погодных условий, а также вследствие большого количества неубранного снега в ноябре 2017 года на второй островной посадочной платформе ст. Татарская образовался склон в сторону железнодорожных путей, а также наледь по всей площади второй островной посадочной платформы.

17.11.2017 на данном участке платформы произошло травмирование мужчины, который поскользнулся на образовавшейся наледи и упал, ударившись о следовавший мимо грузовой поезд. От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с лишением права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях и организациях, осуществляющих перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на этот же срок. Приговор вступил в законную силу.

Собранные следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России доказательства судом признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении начальника железнодорожного вокзала «Татарская». Он признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Как установлено судом и следствием, осужденный, халатно относясь к своим обязанностям, не обеспечил надлежащее содержание железнодорожных путей общего пользования и расположенных на них сооружений и устройств с соблюдением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта в техническом состоянии, отвечающем требованиям. Фактически не осматривая состояние платформ перрона вокзала, осужденный вносил в отчетные формы записи об отсутствии каких-либо замечаний. Вместе с тем, в силу неблагоприятных погодных условий, а также вследствие большого количества неубранного снега в ноябре 2017 года на второй островной посадочной платформе ст. Татарская образовался склон в сторону железнодорожных путей, а также наледь по всей площади второй островной посадочной платформы.

17.11.2017 на данном участке платформы произошло травмирование мужчины, который поскользнулся на образовавшейся наледи и упал, ударившись о следовавший мимо грузовой поезд. От полученных травм пострадавший скончался в медицинском учреждении.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с лишением права заниматься деятельностью связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в учреждениях и организациях, осуществляющих перевозку пассажиров железнодорожным транспортом на этот же срок. Приговор вступил в законную силу.