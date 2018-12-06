Согласно действующему законодательству неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами жилых помещений не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются Правительством Российской Федерации.

В силу п. 86 постановления Правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета в связи с отсутствием технической возможности его установки, подтвержденной в установленном порядке, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальных услуг по отоплению, электроснабжению и газоснабжению.

Если жилое помещение не оборудовано индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета и при этом отсутствие технической возможности его установки не подтверждено в установленном порядке либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартирного) прибора учета в жилом помещении и неисполнения потребителем обязанности по устранению его неисправности, перерасчет не производится.

Исключением из данного правила являются случаи отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в результате действия непреодолимой силы (военные действия, наводнение, пожар и прочие чрезвычайные обстоятельства), если такое отсутствие подтверждено соответствующими документами.

Таким образом, при временном отсутствии потребителя перерасчет размера платы за коммунальные услуги в жилом помещении, не оборудованном индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета производится лишь в случае, если отсутствие технической возможности установки таких приборов учета будет подтверждено в установленном законом порядке.

В.Э. Азизов, помощник межрайонного прокурора