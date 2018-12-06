В октябре и ноябре этого года органами прокуратуры Новосибирской области проведены проверки исполнения требований законодательства хозяйствующими субъектами, органами местного самоуправления при организации сбора и вывоза жидких бытовых отходов. Проверки показали, что в большинстве случаев сбор и вывоз отходов осуществляется без лицензии, слив отходов производится в не отведенные для этого специальные места; органы местного самоуправления ненадлежащим образом организуют сбор и вывоз таких отходов. Прокурор Усть–Таркского района выявил, что администрацией района не принимались меры по организации надлежащего сбора и вывоза от населения жидких коммунальных отходов. Два индивидуальных предпринимателя осуществляли сбор и вывоз таких отходов в отсутствие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. По итогам прокурор внес три представления об устранении выявленных нарушений закона, возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.