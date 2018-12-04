С 4 по 24 декабря в Татарском районе пройдёт конкурс на лучшее новогоднее оформление территорий индивидуальных и многоквартирных жилых домов, учреждений социальной сферы, территориальных общественных самоуправлений, товариществ собственников недвижимости, муниципальных образований Татарского района. Номинация в конкурсе одна - «Новогодняя сказка». Она подразумевает наружное оформление здания, световое оформление (входа, фасада здания, окон), оформление прилегающей территории и придомовых территорий (размещение ледяных, снежных скульптур, городков, горок, сказочных персонажей). Конкурсная комиссия начнет оценивать творчество участников конкурса с 20 декабря. Лучшие оформители будут определены в двух группах: среди соцучреждений и общественных объединений, жителей. Призы за 1-е, 2-е и 3-е места составят соответственно 5000, 3000 и 2000 руб. Заявки принимаются до 20 декабря по тел.: 2-20-72, 2-54-74.
Источник: Администрация Татарского района