2 декабря в лесном массиве около деревни Васильевка Чановского района государственный инспектор охраны животного мира обнаружил места забоя трех особей сибирской косули, о чем незамедлительно сообщил в полицию. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастен один из жителей Васильевки. В ходе обыска в доме 57-летнего мужчины было обнаружено и изъято мясо косуль. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная охота с причинением особо крупного ущерба»). Сумма причиненного ущерба составила более 350 тысяч рублей. Проводится дальнейшее расследование. Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением работы на срок от трех до пяти лет.