С 15 октября по 5 ноября в Татарском районе прошла экологическая акция «Разрядка» по сбору отработанных батареек. В акции приняли участие граждане, общеобразовательные учреждения, детские, молодежные общественные организации, центры, объединения, культурные учреждения, центры дополнительного образования и прочие организации Татарского района. В результате акции было собрано 3 тыс. 565 батареек общим весом 62 кг. Лидерами по количеству собранных батареек стали: Константиновское, Николаевское, Новопервомайское, Ускюльское муниципальные образования, детские сады №2 и №10 г. Татарска, школа №4, лицей, Первомайская школа им. А.С. Ерёмина, Николаевская и Дмитриевская школы, Новотроицкий ДК.