За убийство из-за ревности житель Чанов получил длительный срок. Чановский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Сергея Шевелева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как установлено судом, 23 мая 2018 г. в утреннее время в жилом доме по ул. Железнодорожная поселка Озеро Карачи Чановского района Шевелев находился в квартире своей сожительницы. Там совместно с девушкой и их знакомым они распивали спиртные напитки. Шевелев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности к своей сожительнице, которая намеревалась уйти от него к сидящему с ними за одним столом мужчине, нанес потерпевшему не менее трех ударов ножом по туловищу. От полученных множественных повреждений внутренних органов и вследствие этого обильной кровопотери наступила смерть мужчины. Свою вину осужденный признал частично, полагая, что потерпевший мог сам наткнуться на нож. Суд приговорил Шевелева к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.