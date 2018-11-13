12 ноября в 2.26 в Северотатарском произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб хозяин дома. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из окон частного дома виднелся огонь, присутствовало плотное задымление внутри дома. Несмотря на быстрое реагирование пожарно-спасательных подразделений, здание было уничтожено полностью, на площади 30 кв.м. Дом выгорел изнутри, сгорела крыша, произошло обрушение перекрытий. Распространение пожара на другие строения не допущено. Причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрообогревателя. На тушение пожара привлекались 10 человек личного состава и три единицы техники.

В этот же день в 5.55 произошел пожар в частном жилом двухквартирном доме по ул. Базарная в Татарске. В результате пожара погибла хозяйка дома. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны внутри помещения горели открытым огнем домашние вещи. В результате пожара дом был уничтожен огнем на общей площади 45 кв.м. В 10.10 огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Причина – неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов. На тушение пожара привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.