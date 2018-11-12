В Татарске за умышленное уничтожение паспорта осужден молодой человек. Мировой судья Татарского судебного района вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя города Алексея Лукашова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УК РФ (уничтожение официального документа, совершенного из личной заинтересованности). В суде установлено, что 28 августа 2018 года Лукашов в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей девушкой, которая пригрозила ему, что разорвет с ним отношения и уедет от него. Тогда злоумышленник решил ее никуда не отпускать и сделать всё возможное, чтобы она не уехала. С этой целью он взял ее паспорт и поджёг его. Когда часть страниц сгорела, он потушил удостоверяющий личность документ и отдал его девушке. Дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства, подсудимый вину в совершении преступления в судебном заседании признал полностью, согласился с предъявленным ему обвинением. Суд назначил Лукашову наказание в виде 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.