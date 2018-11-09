В Козловке прошла реконструкция мемориального комплекса в честь земляков, погибших на фронте в годы Великой Отечественной войны.

Реконструкция была осуществлена в рамках областной программы развития территорий муниципальных образований. Проект предполагает областное финансирование при условии софинансирования бюджета поселения и личных средств граждан. Как рассказал глава Козловской сельской администрации В.В. Хабаров, изначально было два проекта: строительство современной хоккейной площадки и обновление памятника. Сходы граждан по выбору проекта администрация сельсовета начала проводить с апреля. Большинство местных жителей высказались за мемориал. Далее была подготовлена проектная документация, смета. Общая сумма составила 800 тыс. руб.

Дело обновления мемориала стало поистине народным, участие в нем приняли жители всех трех сел Козловского сельсовета. Нужно было собрать не менее 10% от требующейся суммы. Помощь люди оказывали целыми семьями.





Жители соместно с колхозами собрали 122 тыс. руб., сельсовет выделил 125 тыс. руб. и областной минфин – 552 тыс. руб. Работы были проведены организацией индивидуального предпринимателя Е.А. Тюлепергенова. На памятнике было установлено новое ограждение общей длиной 200 погонных метров,дорожки и площадки были выложены тротуарной плиткой в обрамлении бордюров – 220 кв.м.,были отделаны мраморной плиткой постаменты с бюстами героев и центральной фигурой солдата у Вечного огня, оборудованы клумбы, установлены скамейки. На заказ была изготовлена мраморная мемориальная плита с именами 59 местных жителей,погибших на фронте. Она была установлена в центре. Напомним, что на мемориале в Козловке установлены два бюста земляков – героев войны. Это танкист Александр Матвеевич Грязнов, которому звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно, и Тимофей Николаевич Сироткин,награжденный двумя медалями «За отвагу» и пятью орденами Красной звезды.

Инициативная группа Козловского сельсовета благодарит за помощь и поддержку в реализации проекта И.Ю. Галкина, председателя СПК «Розентальский», А.М. Наумцева, председателя СПК «Дмитриевский», предпринимателя Е.А. Тюлепергенова и жителей Козловского сельсовета оказавшим помощь в ремонте мемориала и сохранение памяти о земляках отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины.

Козловка

Акентьева С.Л.

Антонов В.Н.

Баранов А.В.

Бойчук С.Н.

Борисова И.А.

Букатова О.Г.

Васютин И.В.

Гагина Л.С.

Глебов А.П.

Глебова Э.И.

Головина Г.А.

Гришанова М.А.

Гуслева Н.Н.

Денисова З.П.

Дмитриева М.С.

Дубинин Н.А.

Журавлева Н.В.

Журавлева С.И.

Игумнова З.И.

Игумнова Е.Е.

Игумнова Л.А.

Кабирова Н.А.

Кальнина Н.В.

Лангольф Т.П.

Лапина Н.П.

Личный А.А.

Мартьянова И.Н

Марфина С.А.

Наминова Г.С.

Непочатов С.И.

Подоляко В.А.

Потсеп Э.Г.

Пучков Л.И.

Пучкова О.Ю.

Рахматуллин И.А

Рахматуллина Ю.С.

Рыбалевская Е.В.

Саареметс В.А.

Саареметс В.В.

Смирнова О.А.

Соколов О.С.

Соколова В.Я.

Старова Н.И.

Тимкина Н.В.

Трибух В.В.

Трибух И.С.

Трибух Л.А.

Трибух С.Г.

Трибух Ю.А.

Хабаров В.В.

Черношвец С.Н.

Шандаренко М.А.

Штейнгауэр А.А.

Штейнгауэр Ю.А.

Шушлебина А.Н.

Розенталь

Василенко В.И.

Василенко П.Е.

Вражкин Е.Г.

Герасименко К.А

Зайцев В.В.

Идион А.И.

Идион И.Н.

Кирдяшов В.Н.

Кузьмин А.А.

Мальцев А.П.

Сурсо В.А.

Сыздыкова Н.Л.

Фетцов Н.П.

Попова Н.Е.

Малый Ермак

Вандина Н.В.

Гормолыгина Ю.В.

Наумцев Д.В.

Наумцев В.П.

Нечаева Т.В.

Петицкая В.И.

Рахматуллина И.Ф.

Фетцова З.И.

Шандаренко Ф.Ф.

Шендаренко М.В.