Реконструкция была осуществлена в рамках областной программы развития территорий муниципальных образований. Проект предполагает областное финансирование при условии софинансирования бюджета поселения и личных средств граждан. Как рассказал глава Козловской сельской администрации В.В. Хабаров, изначально было два проекта: строительство современной хоккейной площадки и обновление памятника. Сходы граждан по выбору проекта администрация сельсовета начала проводить с апреля. Большинство местных жителей высказались за мемориал. Далее была подготовлена проектная документация, смета. Общая сумма составила 800 тыс. руб.
Дело обновления мемориала стало поистине народным, участие в нем приняли жители всех трех сел Козловского сельсовета. Нужно было собрать не менее 10% от требующейся суммы. Помощь люди оказывали целыми семьями.
Жители соместно с колхозами собрали 122 тыс. руб., сельсовет выделил 125 тыс. руб. и областной минфин – 552 тыс. руб. Работы были проведены организацией индивидуального предпринимателя Е.А. Тюлепергенова. На памятнике было установлено новое ограждение общей длиной 200 погонных метров,дорожки и площадки были выложены тротуарной плиткой в обрамлении бордюров – 220 кв.м.,были отделаны мраморной плиткой постаменты с бюстами героев и центральной фигурой солдата у Вечного огня, оборудованы клумбы, установлены скамейки. На заказ была изготовлена мраморная мемориальная плита с именами 59 местных жителей,погибших на фронте. Она была установлена в центре. Напомним, что на мемориале в Козловке установлены два бюста земляков – героев войны. Это танкист Александр Матвеевич Грязнов, которому звание Героя Советского Союза было присвоено посмертно, и Тимофей Николаевич Сироткин,награжденный двумя медалями «За отвагу» и пятью орденами Красной звезды.
Инициативная группа Козловского сельсовета благодарит за помощь и поддержку в реализации проекта И.Ю. Галкина, председателя СПК «Розентальский», А.М. Наумцева, председателя СПК «Дмитриевский», предпринимателя Е.А. Тюлепергенова и жителей Козловского сельсовета оказавшим помощь в ремонте мемориала и сохранение памяти о земляках отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины.