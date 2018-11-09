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09.11.2018 | 06:14
Информатор
227
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Источник:
ОТС Татарск
В Татарске четыре ледовые дружины поборются за награды в праздничном хоккейном турнире
В Козловке Татарского района прошла реконструкция мемориала в честь погибших в годы войны
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