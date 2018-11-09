С 9 по 11 ноября в Татарске пройдет турнир по хоккею среди мужских команд, посвященный Дню народного единства. Участие в соревнованиях примут команды: «Сибирские волки» (Татарский район), «Факел» (Куйбышев), «Чаны» (сборная районов), «Сибиряк» (Калачинск).
9 ноября
19.40 Открытие турнира
20.00 «Сибирские волки» - «Сибиряк»
10 ноября
11.00 «Сибиряк» - «Факел»
16.00 «Сибиряк» - «Чаны»
19.00 «Сибирские волки» - «Факел»
11 ноября
9.00 «Факел» - «Чаны»
16.00 «Сибирские волки» - «Чаны»
Источник: ЛДС "Юность"