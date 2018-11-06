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06.11.2018 | 12:12
Информатор
281
В 2012 г. в Татарске двое маленьких детей были оставлены без присмотра в частном доме и задохнулись в дыму от начавшегося пожара
http://okolica.net/news/rayon/166.html
Источник:
Вести-Новосибирск
Администрация Татарского района окажет материальную помощь пострадавшей на пожаре семье
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