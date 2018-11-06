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В 2012 г. в Татарске двое маленьких детей были оставлены без присмотра в частном доме и задохнулись в дыму от начавшегося пожара http://okolica.net/news/rayon/166.html


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Источник: Вести-Новосибирск  

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