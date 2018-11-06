4 ноября на пульт оперативного дежурного в 13.19 поступило сообщение от очевидца, что в Татарске горит частный дом по ул. 30 лет ВЛКСМ. Через пять минут после вызова пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия, где в этот момент происходило горение на кухне, в доме присутствовало сильное задымление. В результате пожара огнем повреждены дом и веранда по всей площади, произошло обрушение потолочных перекрытий на кухне. Общая площадь пожара составила 49 кв.м. Причина пожара устанавливается. На месте пожара и в медицинском учреждении была организована работа психолога МЧС. В 17.30 4 ноября проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Татарского района, на котором было принято решение об оказании материальной помощи пострадавшей семье при пожаре. Пострадавшие на данный момент находятся в больнице, состояние средней степени тяжести (ожоги, отравление угарным газом).