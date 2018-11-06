Добавить комментарий (1)

Под угрозой пистолета охранник, сопровождавший инкассаторскую машину, забрал у коллеги почти 4 млн рублей в Новосибирск ой области, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

«Вечером 2 ноября, около 19:30, на полевой дороге вблизи села Новопокровка в Татарском районе в инкассаторском автомобиле подозреваемый, угрожая водителю оружием, из сейфа спецавтомобиля забрал более трех миллионов рублей, а также его мобильный телефон и верхнюю одежду, после чего скрылся», – сообщили в полиции.

К розыску грабителя подключилась полиция, преступника задержали через шесть часов в лесу возле поселка Южный.

«При досмотре у него изъяты пистолет и 10 патронов, а также денежные средства в сумме свыше 3 млн 800 тысяч рублей. Также установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу», – добавили в ведомстве.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Подозреваемый задержан, полиция устанавливает его причастность к другим преступлениям.



