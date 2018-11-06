В Татарском районе полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на инкассатора. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» задержали жителя Карасукского района. 32-летний мужчина подозревается в совершении разбойного нападения на инкассатора.

Было установлено, что вечером 2 ноября около 19.30 на полевой дороге вблизи села Новопокровка в Татарском районе в инкассаторском автомобиле подозреваемый, угрожая водителю оружием, из сейфа спецавтомобиля забрал более 3 миллионов рублей, а также его мобильный телефон и верхнюю одежду, после чего скрылся. О случившемся было сообщено в полицию. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.



Через 6 часов в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве у поселка Южный сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан. При досмотре у него изъяты пистолет и 10 патронов, а также денежные средства в сумме свыше 3 млн. 800 тысяч рублей. Также установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу. Через 6 часов в ходе поисковых мероприятий в лесном массиве у поселка Южный сотрудниками уголовного розыска злоумышленник был задержан. При досмотре у него изъяты пистолет и 10 патронов, а также денежные средства в сумме свыше 3 млн. 800 тысяч рублей. Также установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за кражу.











