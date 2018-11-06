4 ноября 2018 года в 13 часов 19 минут диспетчеру службы «01» ПСЧ-69 поступило сообщении о задымлении в доме по ул. 30 лет ВЛКСМ, г. Татарск Новосибирской области. Дежурный караул незамедлительно выехал к месту пожара. По прибытию на место пожара было установлено, что дом внутри охвачен огнем.

При проведении разведки и тушении пожара работники МЧС нашли детей. На пожаре погибли два мальчика 2016 и 2018 годов рождения. Девочка 2016 года рождения с термическими ожогами пламенем различной степени тяжести рук, шеи и лица находится в отделении «Реанимации» ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ». На момент возникновения пожара, дети находились одни дома. В результате пожара дом изнутри поврежден огнем по всей площади, в помещении кухни произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. Обстоятельства трагедии устанавливает следственно-оперативная группа.





Хочется еще раз напомнить жителям города и района о трагических пожарах с гибелью текущего года. 20 апреля 2018 г. в 00 часов 15 минут местного времени в городе Татарске Новосибирской области произошел пожар в частном доме на ул. Заводская, г. Татарск НСО. Огнем поврежден дом изнутри по всей площади. На пожаре погибли 3 человека: женщина 1946 года рождения, мужчина 1959 года рождения, и еще один мужчина.

10 октября 2018 года в 08 часов 29 минут местного времени произошел пожар в заброшенном, полуразрушенном доме по ул. Чернышевского, г. Татарск Новосибирской области. На пожаре погиб мужчина без определенного рода занятий и места жительства.

Это ведь не просто цифры и статистика, это человеческие жизни. 3 пожара унесли жизни 6 человек, двое из которых, дети. А два пожара с групповой гибелью взрослых и детей.

Социальное положение погибших на пожарах людей – пенсионеры, безработные. Возможно, этих пожаров и не удалось бы избежать, но обнаружить их раннюю стадию – вполне было возможно.

Призываю население еще раз обратить свое внимание на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей. Это устройство реагирует на дым еще на ранней стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами, например, небольшим количеством воды. Дым при возгорании поднимается вверх и скапливается у потолка, а потом опускается вниз. Поэтому эффективней установить пожарный извещатель на потолке, причем сделать это можно самостоятельно, монтируется он за считанные минуты - открываем крышку, устанавливаем батарейку типа «Крона», крепим к потолку или стене, надеваем съемный корпус и запускаем извещатель. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Срок службы этого прибора около 10 лет.

Что же касается цен на дымовые извещатели, в среднем она колеблется от 400 до 700 рублей, в зависимости от модели. Но это неизмеримо меньше по сравнению с потерями от самого небольшого по площади пожара.

Но существует еще более эффективный прибор – это автономный дымовой пожарный извещатель с GSMмодулем (АДПИ GSM). Данный датчик работает также, как и простой извещатель, но есть существенное "но".

АДПИ GSMреагирует на дым и подает громкий сигнал, а также отправляет SMS уведомления на заранее установленные номера, что является особенно важным моментом. Если в доме или квартире отсутствуют люди, не важно, по каким причинам, на работе, в поездке или отпуске, даже, если они пошли в магазин, то на их телефон, в случае задымления или пожара, приходит сообщение со словом «Пожар!». Цена же такого извещателя составляет около 4000 рублей.

Собственники частных домов и квартир на свое усмотрение могут монтировать те или иные извещатели, в зависимости от собственного дохода. Это не реклама пожарных извещателей. Но, возможно, единственная соломинка, по обнаружению пожара на его ранней стадии развития, избежание пожаров с гибелью.

Несомненно, хочется еще раз обратиться к родителям: не оставляйте своих детей в доме или квартире одних без присмотра, не запирайте их с наружи, и постарайтесь, чтобы спички и зажигалки были им недоступны.

Не разрешайте детям разжигать самостоятельно печь, газовую плиту, сжигать мусор. Научите их правилам поведения при пожаре. Объясните, что ни в коем случае нельзя прятаться под кровать, в шкаф, так как пожарным будет сложно найти ребенка. В первую очередь необходимо вызвать пожарную охрану по телефону «01», или позвать на помощь, выйдя на балкон, улицу.

Береги себя и своих детей!

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.

Ю.Л. Филатова, начальник ОНДиПР по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по НСО