Осторожно, похолодание!



Возможно возникновение пожаров, особенно в частном жилом секторе и в районах сельской местности, связанных с неосторожным обращением населения с источниками огня, нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неправильным устройством и неисправностью отопительных печей и дымоходов.

Хочется еще раз напомнить населению меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления во избежание роста пожаров и гибели людей на них.



При эксплуатации печного отопления запрещается:



- досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;



- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);



- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы; По данным Гидрометеоцентра в период с 6 по 9 ноября 2018 года на территории Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирск ой области температура днем будет колебаться от +1 до -5С, ночью до -8С с обильным снегопадом. Ближе к выходным, погода существенно изменится. Уже в ночь на 9 ноябре прогнозируется похолодание до -18С. Днем температура воздуха будет от -8 до -13С, ночью же столбик термометра опустится до -23С.Возможно возникновение пожаров, особенно в частном жилом секторе и в районах сельской местности, связанных с неосторожным обращением населения с источниками огня, нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неправильным устройством и неисправностью отопительных печей и дымоходов.Хочется еще раз напомнить населению меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления во избежание роста пожаров и гибели людей на них.При эксплуатации печного отопления запрещается:- досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;

- перекаливать печи;

- размещать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.



Не оставляйте топящуюся печь без присмотра, даже ненадолго. Ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью маленьких детей!

Золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное место и проливайте водой.

Категорически запрещается закрывать заслонку печи на ночь.

Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.