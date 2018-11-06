Осторожно, похолодание!
По данным Гидрометеоцентра в период с 6 по 9 ноября 2018 года на территории Татарского и Усть-Таркского районов Новосибирской области температура днем будет колебаться от +1 до -5С, ночью до -8С с обильным снегопадом. Ближе к выходным, погода существенно изменится. Уже в ночь на 9 ноябре прогнозируется похолодание до -18С. Днем температура воздуха будет от -8 до -13С, ночью же столбик термометра опустится до -23С.
Возможно возникновение пожаров, особенно в частном жилом секторе и в районах сельской местности, связанных с неосторожным обращением населения с источниками огня, нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неправильным устройством и неисправностью отопительных печей и дымоходов.
Хочется еще раз напомнить населению меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления во избежание роста пожаров и гибели людей на них.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;
- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;
Возможно возникновение пожаров, особенно в частном жилом секторе и в районах сельской местности, связанных с неосторожным обращением населения с источниками огня, нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неправильным устройством и неисправностью отопительных печей и дымоходов.
Хочется еще раз напомнить населению меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления во избежание роста пожаров и гибели людей на них.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- досушивать дрова на печи, вешать над ней для просушки бельё;
- применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.);
- располагать вблизи от топящейся печи мебель, занавески и другие горючие предметы;
- перекаливать печи;
- размещать топливо и другие горючие материалы на предтопочном листе.
Не оставляйте топящуюся печь без присмотра, даже ненадолго. Ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью маленьких детей!
Не оставляйте топящуюся печь без присмотра, даже ненадолго. Ни в коем случае не оставляйте наедине с топящейся печью маленьких детей!
Золу и шлак высыпайте только в отведенное безопасное место и проливайте водой.
Категорически запрещается закрывать заслонку печи на ночь.
Телефоны экстренных служб: 01 – стационарный телефон; 101- сотовые операторы, 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб.