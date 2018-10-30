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- сессия районного совета депутатов
- заседание рабочей группы по задолженностям 
- перезахоронение останков красноармейца Г.Самоличенко

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Источник: ОТС Татарск  

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