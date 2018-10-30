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30.10.2018 | 10:32
Информатор
272
- сессия районного совета депутатов
- заседание рабочей группы по задолженностям
- перезахоронение останков красноармейца Г.Самоличенко
Источник:
ОТС Татарск
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