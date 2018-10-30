27 октября в 17.14 в с. Городенка Татарского района по ул. Рыбака, 5 загорелось сено на территории частного домовладения. В результате пожара огнем уничтожен стог сена (30ц). В 18.17 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

29 октября в 6.45 в Татарске произошел пожар в бане на ул. Матросова. В бане огнем повреждено потолочное перекрытие по всей площади и стена внутри бани. В 7.15 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.