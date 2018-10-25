28 октября - День автомобилиста. Праздник отмечается в России с 1976 г. в последнее воскресенье октября. Глава Татарского района В.В. Смирнов и председатель Совета депутатов А.И. Шмаков в официальном обращении поздравили с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного транспорта.
"Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем автомобилиста! Этот праздник всех тех людей, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта – водителей, механиков, диспетчеров, руководителей предприятий, всех, кто участвует в организации и обслуживании автоперевозок, а также просто автолюбителей, которых с каждым годом становится все больше и больше. Это нелегкий труд, требующий высокой самоотдачи, мастерства и ответственности. Спасибо вам за понимание всей степени значимости вашего дела, за терпение и преданность профессии. Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам – безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, счастья и благополучия!"- говорится в обращении.
26 октября В.В. Смирнов лично поздравит с профессиональным праздником коллектив Татарского автотранспортного предприятия.
Источник: Администрация Татарского района