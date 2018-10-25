28 октября - День автомобилиста. Праздник отмечается в России с 1976 г. в последнее воскресенье октября. Глава Татарского района В.В. Смирнов и председатель Совета депутатов А.И. Шмаков в официальном обращении поздравили с профессиональным праздником работников и ветеранов автомобильного транспорта.