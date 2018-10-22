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- ход уборочной кампании 

- "поезд памяти" - 2018 
- работа ТОСов 
- "Сельская женщина" - 2018 
- старт работы "Открытого пространства"
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Источник: ОТС Татарск  

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