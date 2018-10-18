17 октября около 22.15 на 11 км автодороги, соединяющей два села Усть-Таркского района 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем ГАЗ САЗ-3507 под управлением 37-летнего жителя Усть-Таркского района. 43-летний водитель от полученных в аварии травм скончался в медицинском учреждении. 33-летний пассажир легкового автомобиля был доставлен в центральную районную больницу с травмами головы и шеи. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.