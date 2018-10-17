Не секрет, что преступность в подростковой среде является скрытой угрозой для будущей судьбы общества и явной для его настоящего. Динамика изменения такой преступности позволяет идентифицировать не только работу органов системы профилактики правонарушений, правоохранительных органов, но и состояние экономического благополучия населения, его морально-нравственные и семейные ценности.

За 9 месяцев 2018 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, детская преступность снизилась на 26%. Однако количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, не изменилось.

Межрайонной прокуратурой на постоянной основе проводится проверка соблюдения федерального законодательства всеми органами системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, принимаются исчерпывающие меры в случае выявления нарушений, а также оказывается активное содействие. Регулярно организовываются межведомственные координационные совещания.

Позитивное снижение нарушений закона несовершеннолетними напрямую и неразрывно связано с качественно иным, профессиональным, ответственным, подходом к данной проблеме как органов системы профилактики, муниципалитетов, культурно-досуговых учреждений, так и гражданского общества в целом.

С.С. Стафеев, помощник межрайонного прокурора