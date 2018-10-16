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- работа центра занятости и людей с ограниченными возможностями 
- день учителя 
- "Таланты земли Сибирской"

- Диалоги. Истрии наших земляков. Елена Бутенко 
- декада пожилых людей 

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Источник: ОТС Татарск  

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