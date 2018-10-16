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16.10.2018 | 05:14
Информатор
264
- работа центра занятости и людей с ограниченными возможностями
- день учителя
- "Таланты земли Сибирской"
- Диалоги. Истрии наших земляков. Елена Бутенко
- декада пожилых людей
Источник:
ОТС Татарск
В Татарске участник застолья обворовал соседнюю квартиру
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