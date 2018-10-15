30 сентября в Межмуниципальный отдел МВД России «Татарский» обратился местный житель с заявлением о пропаже из квартиры дома по улице Пушкина принадлежащей ему куртки, в кармане которой находились документы, удостоверяющие личность и банковская карта.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершенном преступлении. Им оказался 25-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. Выяснилось, что мужчина распивал с компанией спиртные напитки в квартире, расположенной этажом выше места жительства потерпевшего. Возвращаясь из магазин а, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил в чужой квартире открытую входную дверь. Воспользовавшись ситуацией, он вошел в жилое помещение, забрал с вешалки куртку и быстро вышел на улицу. Не найдя в похищенной куртке ничего ценного, подозреваемый выбросил ее в канализационный люк.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Похищенное имущество возвращено владельцу. Проводится расследование.