15 октября в Татарский район прибыл поезд «За духовное возрождение России». На перроне ст. Татарская прошла торжественная встреча участников благотворительной акции. С приветственным словом к гостям обратились глава Татарского района В.В. Смирнов, председатель Совета депутатов А.И. Шмаков. По традиции пассажирам поезда был преподнесен каравай. С ответным словом выступил настоятель вагона-храма во им. Св. Николая Чудотворца в составе поезда Константин Работа. После встречи состоялось организационное совещание.





В рамках духовно-просветительской социально-благотворительной акции состоятся: прием врачей- специалистов на базе Татарской ЦРБ, образовательно-просветительские программы, выступления творческих коллективов, а также прием и консультации специалистов аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей, социальной защиты, отделов пособий и социальных выплат, Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, будет организована работа священнослужителей. Гала-концерт творческих коллективов состоится в РДК «Родина». Начало в 18.00. Вся деятельность поезда осуществляется на благотворительной основе. На все мероприятия вход свободный.











В вагоне-храме жители Татарска могут не только помолиться и поучаствовать в Таинствах, но и приложиться к мощам святых.







Normal 0 false false false