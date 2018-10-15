15 октября в Татарский район прибыл поезд «За духовное возрождение России». На перроне ст. Татарская прошла торжественная встреча участников благотворительной акции. С приветственным словом к гостям обратились глава Татарского района В.В. Смирнов, председатель Совета депутатов А.И. Шмаков. По традиции пассажирам поезда был преподнесен каравай. С ответным словом выступил настоятель вагона-храма во им. Св. Николая Чудотворца в составе поезда Константин Работа. После встречи состоялось организационное совещание.
В рамках духовно-просветительской
социально-благотворительной акции состоятся: прием врачей- специалистов на базе
Татарской ЦРБ, образовательно-просветительские программы, выступления
творческих коллективов, а также прием и консультации специалистов аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, социальной защиты, отделов
пособий и социальных выплат, Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области,
будет организована работа священнослужителей. Гала-концерт творческих
коллективов состоится в РДК «Родина». Начало в 18.00. Вся деятельность поезда
осуществляется на благотворительной основе. На все мероприятия вход свободный.
В вагоне-храме жители Татарска могут не только помолиться и поучаствовать в Таинствах, но и приложиться к мощам святых.