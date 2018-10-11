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- ремонт "Открытого пространства" 
- день работника дошкольного образования 
- 115 лет Киевке 
- день профтехобразования 
- "прожитых лет золотые россыпи"
- футбольный "Кубок осени"
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Источник: ОТС Татарск  

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