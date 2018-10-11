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11.10.2018 | 12:51
Информатор
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- ремонт "Открытого пространства"
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Источник:
ОТС Татарск
В Татарском районе ссора ранее судимых граждан переросла в поножовщину
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