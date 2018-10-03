На территории Чановского района за 9 месяцев текущего года произошло 25 пожаров. Наибольшее количество пожаров - 22 случая произошло в жилом секторе, в результате происшедших пожаров огнем повреждены жилые дома и квартиры, надворные постройки, домашние вещи и имущество граждан, автотранспортные средства, также на пожарах произошла гибель людей. Основными причинами пожаров, происшедших в Чановском районе, явились: нарушение правил устройства и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования – 5 фактов, неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении - 4, неисправность автотранспортных средств - 3 , неисправность и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей - 7, , НПТЭ при эксплуатации газового оборудования - 1, поджог - 1 , шалость с огнем детей - 2 случая. По 2-м пожарам проводится пожарно-техническая экспертиза. Таким образом, наибольшее количество пожаров произошло по причинам неисправности и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и из-за нарушения правил устройства и нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

По территориальности пожары произошли на территории следующих муниципальных образований: администрации р.п. Чаны - 9 фактов, Тебисский сельсовет - 1 пожар, Озеро-Карачинский сельсовет - 6 пожаров, Землянозаимский сельсовет - 2 пожара , Блюдчанский сельсовет - 2 пожара, Старокарачинский сельсовет - 2 пожара, Отреченский и Погорельский сельсоветы по 1 пожару, автотранспортное средство на Трассе Р-254 «Иртыш» - 1 пожар. Таким образом, наибольшее количество пожаров произошло на территории р.п. Чаны и Озеро-Карачинского сельсовета.