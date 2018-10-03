Вынесен приговор по делу в отношении бухгалтера Новосилишинского сельсовета Усть-Таркского района. Елена Шумахер была признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Суд установил, что в период с 20.04.2016 по 07.06.2018 бухгалтер Новосилишинского сельсовета Шумахер Е., производя начисления заработной платы работникам сельсовета, свою заработную плату завышала. Затем, злоупотребляя доверием главы администрации, путем электронного обмена документами посредством программного обеспечения «Зарплатный проект», с использованием ключа с электронной цифровой подписью главы администрации, направляла документы для перечисления заработной платы. Подобным образом бухгалтер похитила более 200 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении бухгалтера было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Приговором Татарского районного суда Шумахер Е. назначено наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда вступил в законную силу.