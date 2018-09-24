Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда оставила без изменения два решения районного суда об удовлетворении исков Татарского межрайонного прокурора. Удовлетворены иски прокурора в интересах двух граждан к ООО «Татарская тепловая компания» о признании незаконными актов проверки функционирования узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению в квартирах этих граждан, а также понуждении произвести им перерасчет платы за коммунальную услугу. В нарушение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила), проверка приборов учета в этих домах проведена тепловой компанией без заранее согласованных с потребителями или их представителями даты и времени ее проведения. Акт подписан работником тепловой компании, не являющимся членом созданной администрацией города комиссии. Подписи в акте лиц, не участвовавших в проверке, не видевших прибор учета, а также наличие (отсутствие) на нем пломб, не свидетельствуют о неисправности прибора учета. При таких обстоятельствах отсутствовали основания для расчета платы за тепловую энергию этим гражданам, исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного в соответствии с пунктом 59(1) Правил, поэтому корректировка размера этой платы незаконна.

По информации ООО "УК-Лидер", тепловая компания вывела в апреле 2017 г. общедомовые приборы учета тепла из-за якобы неисправных манометров в следующих домах.



