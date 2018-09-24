Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда оставила без изменения два решения районного суда об удовлетворении исков Татарского межрайонного прокурора. Удовлетворены иски прокурора в интересах двух граждан к ООО «Татарская тепловая компания» о признании незаконными актов проверки функционирования узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению в квартирах этих граждан, а также понуждении произвести им перерасчет платы за коммунальную услугу. В нарушение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила), проверка приборов учета в этих домах проведена тепловой компанией без заранее согласованных с потребителями или их представителями даты и времени ее проведения. Акт подписан работником тепловой компании, не являющимся членом созданной администрацией города комиссии. Подписи в акте лиц, не участвовавших в проверке, не видевших прибор учета, а также наличие (отсутствие) на нем пломб, не свидетельствуют о неисправности прибора учета. При таких обстоятельствах отсутствовали основания для расчета платы за тепловую энергию этим гражданам, исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного в соответствии с пунктом 59(1) Правил, поэтому корректировка размера этой платы незаконна.
По информации ООО "УК-Лидер", тепловая компания вывела в апреле 2017 г. общедомовые приборы учета тепла из-за якобы неисправных манометров в следующих домах.
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№
п/п
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Адрес
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1.
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Пл. Базарная 2
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Вынесено решение в пользу собственников не вступило в законную силу
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2.
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Пл. Базарная 4
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3.
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Пер. Вокзальный 1
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4.
|
Пер. Вокзальный 4
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Вынесено решение в пользу собственников не вступило в законную силу
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5.
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Ул. Закриевского 4
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6.
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Ул. Закриевского 5
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В суде
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7.
|
Ул. Закриевского 6
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8.
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Ул. Закриевского 7
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9.
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Ул. Закриевского 8
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В суде
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10.
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Пер. Кирпичный 1
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11.
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Ул. Карла Маркса 18
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12.
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Ул. Клубная 31
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13.
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Пер. Кооперативный 26
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14.
|
Ул. Ленина 57
|
Вынесено решение в пользу собственников не вступило в законную силу
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15.
|
Ул. Ленина 59а
|
|
16.
|
Ул. Ленина 99
|
|
17.
|
Ул. Ленина 101
|
|
18.
|
Ул. Ленина 107
|
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19.
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Ул. Носкова 6
|
Вынесено решение в пользу собственников, вступило в законную силу 18.09.18 г.
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20.
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Ул. Никишкиной 9
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21.
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Ул. Никишкиной 11
|
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22.
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Ул. Пушкина 86
|
В суде
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23.
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Ул. Пушкина 88
|
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24.
|
Ул. Пушкина 96
|
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25.
|
Ул. Пушкина 96а
|
|
26.
|
Ул. Пушкина 98а
|
|
27.
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Ул. Пушкина 100а
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Вынесено решение в пользу собственников, вступило в законную силу 11.09.18 г.
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28.
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Ул. Полевая 43
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29.
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Ул. Полевая 45
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30.
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Ул. Свердлова 93
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31.
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Пос. Южный 32
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