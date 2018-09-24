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Судебная коллегия по гражданским делам Новосибирского областного суда оставила без изменения два решения районного суда об удовлетворении исков Татарского межрайонного прокурора. Удовлетворены иски прокурора в интересах двух граждан к ООО «Татарская тепловая компания» о признании незаконными актов проверки функционирования узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению в квартирах этих граждан, а также понуждении произвести им перерасчет платы за коммунальную услугу. В нарушение Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила), проверка приборов учета в этих домах проведена тепловой компанией без заранее согласованных с потребителями или их представителями даты и времени ее проведения. Акт подписан работником тепловой компании, не являющимся членом созданной администрацией города комиссии. Подписи в акте лиц, не участвовавших в проверке, не видевших прибор учета, а также наличие (отсутствие) на нем пломб, не свидетельствуют о неисправности прибора учета. При таких обстоятельствах отсутствовали основания для расчета платы за тепловую энергию этим гражданам, исходя из рассчитанного среднемесячного объема потребления, определенного в соответствии с пунктом 59(1) Правил, поэтому корректировка размера этой платы незаконна. 

По информации ООО "УК-Лидер", тепловая компания вывела в апреле 2017 г. общедомовые приборы учета тепла из-за якобы неисправных манометров в следующих домах.


п/п

Адрес

 

1.   

Пл. Базарная 2

Вынесено решение в пользу собственников не  вступило в законную силу

2.     

Пл. Базарная 4

 

3.     

Пер. Вокзальный 1

 

4.   

Пер. Вокзальный 4

Вынесено решение в пользу собственников не  вступило в законную силу

5.     

Ул. Закриевского 4

 

6.   

Ул. Закриевского 5

В суде

7.     

Ул. Закриевского 6

 

8.     

Ул. Закриевского 7

 

9.   

Ул. Закриевского 8

В суде

10.                       

Пер. Кирпичный 1

 

11.                       

Ул. Карла Маркса 18

 

12.                       

Ул. Клубная 31

 

13.                       

Пер. Кооперативный 26

 

14.                     

Ул. Ленина 57

Вынесено решение в пользу собственников не  вступило в законную силу

15.                       

Ул. Ленина 59а

 

16.                       

Ул. Ленина 99

 

17.                       

Ул. Ленина 101

 

18.                       

Ул. Ленина 107

 

19.                     

Ул. Носкова 6

Вынесено решение в пользу собственников, вступило в законную силу 18.09.18 г.

20.                       

Ул. Никишкиной 9

 

21.                       

Ул. Никишкиной 11

 

22.                     

Ул. Пушкина 86

В суде

23.                       

Ул. Пушкина 88

 

24.                       

Ул. Пушкина 96

 

25.                       

Ул. Пушкина 96а

 

26.                       

Ул. Пушкина 98а

 

27.                     

Ул. Пушкина 100а

Вынесено решение в пользу собственников, вступило в законную силу 11.09.18 г.

28.                       

Ул. Полевая 43

 

29.                       

Ул. Полевая 45

 

30.                       

Ул. Свердлова 93

 

31.                       

Пос. Южный 32

 
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Источник: Прокуратура НСО  

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