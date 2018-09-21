17 сентября глава Татарского района В.В. Смирнов подписал распоряжение о начале отопительного сезона. В документе руководителям теплоснабжающих организаций Татарска и сельских поселений района рекомендовано с 17 сентября перейти на зимний режим работы и обеспечить тепловой энергией дошкольные учреждения, объекты образования, здравоохранения, объекты жилищного фонда и прочие объекты. Как сообщило региональное министерство ЖКХ и энергетики на 18 сентября отопительный сезон начался в 12 районах Новосибирской области, в том числе в Татарском и Чановском. В первую очередь, подключены объекты социальной сферы – детские сады, школы, больницы. В остальных районах и городах области решения о начале отопительного сезона будут приниматься в зависимости от погодных условий.

Исполняющий обязанности главы города Татарска В.В. Прокошенко постановлением от 21 сентября рекомендовал теплоснабжающей организации ООО «Татарская тепловая компания» (директор А.А.Евтушенко) начать отопительный сезон 2018-2019 гг. на территории города с 24 сентября с подключения в первую очередь объектов здравоохранения, образовательных организаций и дошкольных образовательных организаций.