26 июля 1999 г. в с. Неудачино был открыт памятник, посвященный жертвам политических репрессий. На небольшом постаменте находятся мраморные плиты с 42 выгравированными фамилиями. Памятник для жителей села и района является местом, где у родных есть возможность отдать дань памяти, возложить цветы погибшим во время репрессий в 30-е годы.





Где их могилы – неизвестно, вот почему нам так важно сохранить мемориал. Памятник жертвам политических репрессий в Неудачино является единственным во всём Татарском районе. Памятник состоит из кирпичной стены, на которую прикреплены мраморные плиты. С годами раствор стал крошиться, а стена разрушаться. Из-за этого пришлось убрать одну из мраморных плит.





Ежегодно администрацией Неудачинского сельсовета выделяются средства и проводится косметический ремонт. Но в настоящее время памятник нуждается в капитальном ремонте. Центр немецкой культуры Новосибирского областного Российско-немецкого дома совместно с жителями села хотят восстановить памятник, чтобы ужасные события прошлого напоминали о себе и никогда не повторились вновь. Жителями села уже собрана небольшая сумма средств, но, к сожалению, ее не хватает на все потребности в материалах. Просим всех неравнодушных откликнуться! Имена тех, кто окажет финансовую либо посильную помощь будут внесены в благодарственную книгу, которая будет храниться в доме-музее А.Я. Штеффена.

О.Г. Панкрац, преподаватель немецкого языка

И.И. Панкрац, руководитель молодежной организации Центра немецкой культуры д. Неудачино

Реквизиты для перевода денежных средств:

ДЛЯ РУБЛЕВЫХ ПЕРЕВОДОВ

Получатель Панкрац Оксана Гендриховна

Счет получателя 40817810044054633056

Банк получателя Новосибирское отделение № 8047 ПАО Сбербанк г. Новосибирск

ИНН Банка получателя 7707083893

БИК Банка получателя 045004641

Корреспондентский счет 30101810500000000641

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк) 4480470415

Адрес подразделения Банка по месту ведения счета карты г. Татарск, ул. Закриевского, д. 15

ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Получатель PANKRATS OXANA GENDRIKHOVNA

Счет получателя 40817810044054633056

Наименованиебанкаполучателяиадрес SBERBANK (SIBIRSKY HEAD OFFICE) NOVOSIBIRSK RUSSIAN FEDERATION

SWIFT-код SABRRUMMNH1

Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних переводов по системе Сбербанк) 4480470415