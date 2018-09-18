Skip to content
+13°C
Сегодня: +13
Завтра: +14
Вход
Регистрация
Восстановить пароль
Кабинет
Главная
Новости
Блоги
Добавить
Частные объявления
Город
Карта нарушений
100 лет Татарску
Афиша
Справка
Автобусы
Поезда
Сайты
Организации
Литературная карта
Программа "Отчий дом"
Фото
Фотогалерея
Панорамы
Газета
Архив
Контакты
Погода
О сайте
Меню
18.09.2018 | 10:13
Информатор
92
- итоги выборов главы региона
- встреча главы района с жителями Николаевского сельсовета
- заседание "Союза женщин" Татарского района
- работа ТОСов
- "Царское село" на Школе КВН
- кинозал в Татарске
Источник:
ОТС Татарск
В Татарске идёт оборудование современного кинотеатра
Добавить комментарий (0)
Ваше имя:
*
Сколько 700 плюс 40?
В данный момент, комментариев нет.