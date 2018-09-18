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- итоги выборов главы региона 
- встреча главы района с жителями Николаевского сельсовета 
- заседание "Союза женщин" Татарского района 
- работа ТОСов 
- "Царское село" на Школе КВН 
- кинозал в Татарске

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Источник: ОТС Татарск  

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