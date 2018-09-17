Жюри подвело итоги фотоконкурса «Селфичеллендж2», проходившего в день выборов губернатора Новосибирской области 9 сентября 2018. LED-телевизоры, планшеты, часы Apple Watch, игровые приставки, гироскутеры и другие ценные гаджеты получат победители фотоконкурса «Селфичеллендж2», организованного Издательским домом «Советская Сибирь». К «Селфичеллендж2» подключились жители районов и городов области.

Молодой человек Сергей Буров – житель села Новопервомайское Татарского района – завоевал первое место в номинации «Голосую в первый раз». Милое семейное фото растрогало судей конкурса – парень впервые в своей жизни пришел на избирательный участок вместе с бабушкой. За преемственность поколений Сергей получит главный приз в номинации.