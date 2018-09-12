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12.09.2018 | 10:59
Информатор
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- встреча В.В.Смирнова с жителями сёл района
- совещание по работе служб ЖКХ
- День победы СССР над Японией
- начало нового учебного года
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Источник:
ОТС Татарск
Новосибирские ученые показали выращенные из микрочастиц алмазы
15 лет "Заветам Кузьмича"
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