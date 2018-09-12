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- встреча В.В.Смирнова с жителями сёл района 
- совещание по работе служб ЖКХ 
- День победы СССР над Японией 
- начало нового учебного года

Августовские выпуски






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Источник: ОТС Татарск  

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