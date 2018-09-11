Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области: «Самое главное – определить подход. Помните, мое мнение – поддержка должна быть адресной, соответственно, вы должны обладать информацией о ситуации в каждом хозяйстве». «Самое главное – определить подход. Помните, мое мнение – поддержка должна быть адресной, соответственно, вы должны обладать информацией о ситуации в каждом хозяйстве».

На 10 сентября в области убрано всего 8,3% посевных площадей зерновых и бобовых культур. В прошлом году в это время цифра была в пять раз больше. Проблемная ситуация складывается на северо-западе области — в Татарском, Усть-Таркском, Венгеровском, Чановском , Барабинском, Кыштовском, Доволенском и Каргатском районах. За вторую половину августа там выпало более 100 миллиметров осадков, в ряде районов норма осадков превышена в три раза. Есть районы, в которых до сих пор не приступили к уборке урожая – это Татарский, Чановский, Венгеровский.

Обоснованность введения режима ЧС правительство региона в ближайшие дни обсудит с депутатами Законодательного собрания и федеральным Министерством сельского хозяйства.