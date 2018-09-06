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06.09.2018 | 06:30
Информатор
81
8 сентября в
Чановском
районе на реке Омь в районе Старых Карачей пройдёт фестиваль охотников и рыболовов.
Источник:
Администрация Чановского района
Специалисты регионального минфина расскажут жителям Татарского района об инициативном бюджетировании
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