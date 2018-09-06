Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области проводит ряд семинаров «О порядке реализации практики инициативного бюджетирования на территории муниципальных образований Новосибирской области». Семинары будут проходить согласно графику проведения семинаров, примерная продолжительность семинара – 3 часа. Администрация Татарского района приглашает принять участие в семинаре глав муниципальных образований, представителей территориального общественного самоуправления, жителей, проявляющих активную гражданскую позицию, и других заинтересованных лиц. Семинар состоится 6 сентября в 11.00 в ДШИ «Радуга»по адресу г. Татарск, ул. Ленина, 87А.