28 августа на заседании комиссии администрации Чановского района по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством главы района В.И. Губера был рассмотрен вопрос об ограничении движения большегрузного автомобильного транспорта по автомобильной дороге Чаны – Щеглово – Богдановка. На сегодняшний день ситуация сложилась такая, что по данному участку дороги невозможно проехать школьным автобусам. Автомобильная дорога Васильевка - Щеглово - Чаны размыта и находится в аварийном состоянии в связи с тем, что по участку дороги проходит большегрузный автомобильный транспорт.

Членами комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения было принято решение: администрации Чановского района подготовить официальное письмо в адрес начальника Территориального управления автомобильных дорог М.В. Чуманова об установлении дорожных знаков «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства 5 тонн» на автомобильной дороге Чаны – Щеглово –Богдановка.

Рекомендовано:

- ОГИБДД ОМВД России по Чановскому району установить постоянное дежурство на участке автомобильной дороги Чаны – Щеглово – Богдановка поста ДПС с целью соблюдения ограничении движения большегрузного автомобильного транспорта;

- главе Щегловского сельсовета К.К. Ягудинову совместно с Чановским ДРСУ вести постоянный контроль за надлежащим техническим состоянием и сохранностью автомобильной дороги Чаны –Щеглово – Васильевка с целью недопущения отмены школьного маршрута по данному участку автомобильной дороги.