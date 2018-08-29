27 июля сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 37-летнего мужчину, который выращивал на своем земельном участке мак.

В общей сложности полицейские изъяли у мужчины более 460 побегов наркосодержащих растений.

По данному факту следователем МО МВД России «Татарский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 Уголовного кодекса РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества либо их прекурсоры»). Санкция данной статьи предусматривает наказание до двух лишения свободы. Проводится дальнейшее расследование.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности – за совершение кражи.